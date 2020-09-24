Знаменитая модель, начинающая актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски показала новый вид в стильном бикини

Стройная супермодель в очередной раз смогла доказать, почему ею восхищаются миллионы женщин. Девушка обладает не только удивительной красотой, которую не желает подчеркивать макияжем, но еще и может похвастаться подтянутыми формами в любом образе.

Эмили нечего стесняться – она активно выступает за естественность, поэтому часто снимается в одном белье, купальниках или нарядах, совсем не скрывающих ее тело. Так как Ратаковски является супермоделью, она часто примеряет экстравагантные наряды для глянцевых журналов.

Впрочем, фанаты любят более простые и не постановочные кадры. На фан-аккаунте также появилось такое фото, на котором Эмили без укладок, яркого макияжа и в одном купальнике покорила всех. Монокини насыщенного бирюзового оттенка удачно показало бюст девушки – вырез на груди продемонстрировал «лучшие стороны» Эмили во всей красе.

Вот что пишут фанаты:

«Я люблю тебя 😍», «Та еще золотая рыбка», «Твои цвета само волшебство🧡🥺🤎», «Совершенство», «Вау, это безумие🔥», «Какие сладости на заднем фоне 😋», «Когда ты пополняешь запасы своих бикини !? 😭», «Горячая мамочка, ты выйдешь за меня замуж», «Одевайся хоть разок - скромно ... 😢», «Такая красивая молодая женщина, каждій твой образ это пожар🔥,» «Когда будет стрижка и цвет волос 😍😍?».

Мы также писали, что каждый день на фан-аккаунтах в социальной сети Инстаграм появляются новые фото, которые бурно обсуждают поклонники. Девушка славится любовью к естественной красоте и тем, что ей нравится выглядеть максимально просто даже на модных показах.

Эмили не любит тратить на укладку волос много времени, а также боится испортить свою кожу постоянным ярким макияжем и забить поры маскирующими средствами. Поэтому на снимках она, как правило, с минимумом макияжа и с распущенными волосами.

На одном из эффектных фото девушка посветила роскошными локонами, аккуратно ниспадающими на плечи морскими волнами. Изящные руки знаменитости сразу привлекают внимание к себе, а сам минималистичный наряд Эмили выгодно подчеркнул ее талию.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

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