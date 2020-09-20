Украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал, как пережил болезнь

Как сообщает Politeka.net, об этом он рассказал у себя в Инстаграм, сопроводив пост совместным фото со своей невестой Кристиной Горняк.

Как известно, у Остапчука подтвердился китайский вирус и он долгое время проводил дома, лечился и самоизолировался. После того, как недуг отступил, Остапчук решил рассказать украинцам, как болезнь протекала у него.

«По прилету со Львова утром резко становится плохо, озноб, кашель и жуткая ломота во всем теле. Ложусь спать на пару часов, температуры нет», - рассказал телеведущий о первом дне болезни.

В этот же день артиста отвезли на скорой в больницу, где ему диагностировали двустороннюю пневмонию. В этот же вечер у него начался удушливый кашель. По словам Остапчука, самыми ужасными днями были дни со второго по пятый.

«Ад, просто ад. Температура сбивается очень плохо, два раза чуть не теряю сознание, с каждым днём все хуже и хуже», - признался Остапчук.

На шестой день, по словам ведущего, стало лучше, начал возвращаться нюх и вкусы, снизилась температура. На десятый день Остапчук практически чувствовал себя здоровым, но его мучила бессонница. На 15 день телеведущий получил отрицательный тест.

«Благодарен своему ангелу-хранителю @kristygor, что спасла меня. Хотя она сказала «Я бы и с того света тебя достала, у нас на носу свадьба», - отметил Остапчук.

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Напомним, что Остапчук впервые рассказал о своем страшном диагнозе и взбудоражил внешним видом: "Я не вышел...".

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