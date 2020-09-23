Співачка Наташа Корольова заговорила про другий шанс після скандалу з вагітною коханкою її чоловіка Тарзана

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість присвятила сімейним одкровенням новий пост на своїй сторінці в "Instagram". Виконавиця виклала відео з фрагментом свого нового треку під назвою "Червона помада". На фото-обкладинці можна видно лише частину голови і плече Наташі, яка постала на червоному тлі з яскраво-червоною помадою і сережками.

"Кожна сім'я проходить через кризу, з якої одні сім'ї виходять перетвореними, з новими правилами і оновленою структурою сімейних ролей, а інші втрачають все те небагато, чим володіли! У японській мові слово криза складається з 2 ієрогліфів один перекладається "руйнування", другий"Шанс"! Руйнування дає нам новий шанс!", - написала Королева. Ймовірно співачка натякає, що пробачить Тарзана. Однак у пісні можна почути: "Він виявився не той".

Варто нагадати, що напередодні в їхній родині прогримів неабиякий скандал. Сергій Глушко (справжнє ім'я Тарзана) публічно зізнався у своїх зрадах з маловідомою актрисою Анастасією Шульженко. Дівчина заявила, що вагітна від шоумена, а Наташа Корольова і її чоловік подали заяву про крадіжку коштовностей з квартири.

Деякі користувачі соцмережі припустили, що вся історія зі зрадами була показана заради галасу і просування нового проекту:

"Ну ось, тепер зрозуміло, до чого ця двіжуха зі зрадами. Реклама нової пісні"; "Все заради піару, все самі придумали! Як вульгарно! Брудно! Нічого святого👎 👎 👎"; " Наташа, Він тебе ганьбить все життя. Не пара, не пара, не пара..."; "Хайпанули"; "Було б що рятувати... та й не про другий шанс мова. Ваш чоловік, наробив в штани, зрозумівши, що його може чекати доля чоловіка Лоліти. Облив помиями коханку. Аби видертися самому. Це Ваше рішення, з ким і як ви будете жити. Які можуть бути нові правила і структура ролей? Вам з цим жити. Вам ловити на собі смішки".

Нагадаємо, що принижений Тарзан розповів про зради Наташі Корольової і вагітної коханки: "мене розвели, я повівся".

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