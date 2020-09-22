Російський актор і блогер Стас Садальський зробив несподівану заяву щодо історії зі зрадою Сергія Глушка (Тарзана) Наташі Корольовій
Свою думку з цього приводу Садальський озвучив на особистому ютуб-каналі.
Артист упевнений, що сучасні представники шоу-бізнесу люблять придумувати різні історії, які їх рекламують.
Садальський запевняє, що в цій парі панує мир і взаєморозуміння, у хлопців справжня любов.
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"Нинішні артисти починають придумувати всякі історії, що вона від нього гуляє, він від неї гуляє. І програми присвячують їм цілі величезні передачі. Ось хочу сказати, дорогі телеглядачі, не дивіться. Вони всі брешуть, вони все придумують. Ця пара, яка співала "Маленькая страна...", і він чудовий хлопець, колишній офіцер, вони все придумали. У них така сім'я, у них така любов. Все вони брешуть», - заявив актор.
Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що, поки Королева була на відпочинку, її чоловік Сергій Глушко запросив в квартиру кілька дівчат.
Після їх відходу у подружжя нібито пропали ювелірні прикраси і гроші. В результаті співачка і її чоловік подали заяву в поліцію.
Однак пізніше одна з дівчат заявила, що у неї були тривалі інтимні стосунки з Тарзаном.
Після цього шоумен записав відео, в якому зізнався у зраді, але потім видалив цей ролик.
Нагадаємо, що принижений після зради Наташі Корольової Тарзан зважився на відчайдушний крок, відео: "я зроблю...".
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