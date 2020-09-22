Чоловік Наташі Корольової, шоумен і стриптизер Тарзан (Сергій Глушко) після зради вирішив розповісти про почуття до дружини
Як передає Politeka.net, в Instagram Тарзан опублікував фрагмент відео на якому виконує пісню Володимира Кузьміна:
нe пoгac в душe пoжap
И ecли ты eщe тaкoй жe, кaк и я
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He pacтepяй нeбecный дap.
Бeлыe, дикиe кoни
B дaль нecут мeня
Kудa нe знaю caм…
"Саша і Олена! Будьте щасливі, друзі! І любіть один одного міцно, як ми з Наташкою любимо один одного!",- підписав відео чоловік співачки.
Зазначимо, коментарі до посту відключені. Ймовірно, Тарзан передбачав масу реплік відносно недавньої зради.
Нагадаємо, що Тарзан попався на зрадах, коли його коханка вирішила злити особисте відео з артистом в мережу. На кадрах видно, як Сергій Глушко зраджує своїй зірковій дружині Наташі Корольової. Сам артист записав відео, в якому не став заперечувати факт зради.
Зазначимо, адвокат коханки Тарзана Анастасії Шульженко розповів, що в планах пасії було узаконити стосунки з Сергієм Глушко. Для цього стриптизер повинен розлучитися з Наташею Корольовою.
Нагадаємо, що принижений після зради Наташі Корольової Тарзан зважився на відчайдушний крок, відео: "я зроблю...".
Як повідомляла Politeka, зрада Тарзана Наташі Корольової накликала нову біду, брат стриптизера перервав мовчання: "вони цього домагалися?".
Також Politeka писала, що змучений Тарзан зробив різку заяву про зради королевою, спливли нові деталі: "на той момент я був...".