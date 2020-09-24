49-річна співачка Крістіна Орбакайте вирішила поексперементувати із зовнішністю, додавши в образ нових фарб
Як передає Politeka.net, артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в яскраво-рожевій сукні довжиною до середини ікри і призібраному знизу. Лук доповнили кремові туфлі на шпильці.
Тканина вигідно обтягнула струнку фігуру Крістіни, підкресливши її бюст, талію і стегна.
Крім того, Орбакайте постала з новою стрижкою зірка накрутила волосся так, що вони стали пишніше і значно коротше.
Блондинка поставила руки на пояс і мило посміхнулася в камеру.
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"Готова до праці і оборони!", - повідомила в підписі щаслива Орбакайте.
Перетворена зірка вразила новим образом свою матір Аллу Пугачову і її колишнього чоловіка Філіпа Кіркорова. Перша прокоментувала "красуня", а другий поставив Крістіні "лайк".
Користувачі кинулися обговорювати побачене: багато хто просто напросто не впізнав Орбакайте.
"Колір сукні незвичайної краси, вам дуже личить👏 👏 👏" - "не лестіть. Або у вас смак... так собі. Не личить їй цей колір"
"Колір сукні просто затьмарює красу Христини!!! Занадто помітний! Повинно бути щось одне, або Христина в сукні, або плаття на Христині!!! Вона ж не модель на подіумі"
"Диво, як хороша, Крістюня!💖"
"Все більше схожа на маму. Христина це не ваш стиль. Ви як тітка в цьому"
"О божечкіііі, ну Крістінааааа, ви нас наповал убили своєю красою!!!! 😻 "
"Ой... Це інша людина..."
"На Леді Гагу схожа !...😊👍"
"якщо це Христина, то не зрозуміло, що з обличчям? не впізнати зовсім"
Нагадаємо, Орбакайте з величезним животом запідозрили в новій вагітності.
Також Politeka писала, що з'явилося рідкісне фото з усіма дітьми Христини Орбакайте.