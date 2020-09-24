Доплати мають бути нараховані вже у вересні

Через дії керівництва багато українців можуть залишитися без надбавок до зарплат

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що тільки половина лікарень подала дані в Національну службу здоров'я України, передає «Корреспондент».

Як відомо, в кінці вересня лікарі повинні отримати надбавки до зарплат, але багато медиків можуть залишитися без доплат, так як головні лікарі вчасно не роблять свою роботу. Відзначається, що НСЗУ почала приймати заявки від лікарень зі штатним розкладом з 11 вересня. Для перерахування доплат потрібно укласти договір.

За даними МОЗ, станом на вечір 22 вересня тільки 784 лікарняних установи з майже 1600 подали ці заявки. У відомстві підкреслюють, що на оформлення заявки йде 20 хвилин.

"Ці доплати застосовуються для всіх без винятку медичних працівників. В кінці вересня або в перших числах жовтня, коли вони отримують заробітну плату за вересень, вони повинні отримати цю доплату", - пояснив Максим Степанов, пообіцявши оприлюднити список лікарень, які не надіслали заявки.

Раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський на нараді відчитав главу МОЗ у зв'язку із закупівлями необхідних Україні апаратів ШВЛ. Зазначається, що з виділених МОЗ 3 млрд гривень було освоєно лише 514 млн гривень.

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