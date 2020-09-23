Стало відомо, коли деякі категорії українців отримають підвищені зарплати

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба офісу президента.

Зокрема, глава держави Володимир Зеленський провів нараду, на якій був присутній глава МОЗ Максим Степанов.

За словами профільного міністра, українські медики отримають підвищені зарплати вже наприкінці вересня.

Під час наради Максим Степанов також заявив, що Національна служба здоров'я підписує договори з 1600 лікарнями, третина з них угоди вже уклали, а на підвищення виплат медикам додатково виділено 6 млрд грн з бюджету до кінця року.

Раніше Максим Степанов визнавав, що рівень оплати праці у сфері охорони здоров'я сьогодні майже на 30% нижче середньої заробітної плати в Україні.

З 1 вересня 2020 року передбачено збільшення зарплат:

- лікарям-розміром 70% від посадового окладу, розрахованого за вищим 14-м тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки

- фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою всіх спеціальностей (50% від мінімалки)

- молодшим медсестрам-у розмірі 25% від мінімальної зарплати.

Більш того, Максим Степанов заявив, що зарплата лікаря, який прийшов після інтернатури, повинна починатися з 20-25 тисяч гривень.

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