У Кабміні вирішили залишити введені під час карантину обмеження на зарплати

Про це 23 вересня на засіданні уряду розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Йдеться про зарплату самого голови уряду і міністрів, які на час карантину було вирішено обмежити до розміру 5 середніх зарплат.

Шмигаль підкреслив, що Кабмін і він, як його голова, залишаються під дією постанови №304, згідно з якою розмір їх зарплат було вирішено обмежити. Він також звернувся до міністрів із закликом не перегинати із зарплатами їхніх заступників та інших співробітників міністерств.

"Що стосується заробітних плат чиновників, заступників міністрів, працівників міністерств, я прошу всіх міністрів також контролювати, щоб не було перекосів, щоб зарплати відповідали тим рівням, про які ми говорили і які прийнятні для економічної ситуації", - заявив прем'єр.

Зазначимо, що раніше Конституційний суд визнав незаконною постанову про обмеження розміру зарплат держслужбовців і суддів на час карантину.

Раніше ми повідомляли, що Кабінет Міністрів звільнив від сплати пенсійного збору. Цю інформацію підтвердив глава уряду Денис Шмигаль.

За його словами, українці, які вперше купують житло, автоматично звільняються від сплати пенсійного збору.

Таке рішення було прийнято під час сьогоднішнього засідання уряду.

Крім цього, Денис Шмигаль анонсував зниження іпотечних ставок для українців.

Нагадаємо, скасування пенсійного збору, Шмигаль розкрив, кому пощастить: "автоматично звільняються...".

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