Переможниця "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом неймовірно ніжного тортика
Як передає Politeka.net, на своєму каналі в Ютуб кондитер опублікувала докладний рецепт популярного торта.
"Запевняю вас-нічого ніжнішого торта "Молочна дівчинка" ви не їли!",- заінтригувала підписників Глинська.
Для ванільного ганаша вам знадобиться:
- 400 мл вершків,
- 200 г білого шоколаду,
- стручок ванілі,
- 30 г сиропу глюкози або меду.
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Половину вершків потрібно прогріти до парування, після чого з'єднати їх з сиропом і ваніллю. Потім беремо 200 мл вершків, які залишилися, змішуємо блендером до однорідної консистенції з шоколадом. Суміш накриваємо плівкою і відправляємо настоятися в холодильник як мінімум на 12 годин.
Для приготування бісквіта знадобиться:
- 370 г згущеного молока,
- 100 г вершкового масла,
- 2 яйця,
- 1 білок,
- 10 г розпушувача,
- 200 г борошна.
Вершкове масло потрібно розтопити, після чого змішати його в блендері з яйцями, білком і згущеним молоком. З'єднайте борошно з розпушувачем, додайте до суміші і перемішайте до однорідної консистенції. Коржі потрібно випікати в духовці при температурі 180°С близько 5-6 хвилин.
Для приготування крему вам знадобиться:
- 300 мл молока,
- 20 г кукурудзяного крохмалю,
- 50 г цукру,
- 50 г вершкового масла,
- 150 г вершків,
- 150 г маскарпоне.
Змішайте молоко з цукром і кукурудзяним крохмалем, підігрійте суміш на вогні до кипіння і дайте прокипіти 1 хвилину, після чого додайте масло. Крем відправте в холодильник на 1,5 години. Тим часом збийте вершки і маскарпоне. З'єднайте молочну основу з отриманою сумішшю.
Коли все готово, можна приступати до збору торта. Укладайте бісквіт, просочуйте його молоком з ваніллю, кремом, потім знову кладіть бісквіт і так по черзі. Зібраному тортику потрібно ще 2-3 години постояти в холодильнику. Збийте залишившийся ганаш і задекоруйте торт.
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