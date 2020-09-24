Переможниця "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом неймовірно ніжного тортика

Як передає Politeka.net, на своєму каналі в Ютуб кондитер опублікувала докладний рецепт популярного торта.

"Запевняю вас-нічого ніжнішого торта "Молочна дівчинка" ви не їли!",- заінтригувала підписників Глинська.

Для ванільного ганаша вам знадобиться:

400 мл вершків,

200 г білого шоколаду,

стручок ванілі,

30 г сиропу глюкози або меду.

Половину вершків потрібно прогріти до парування, після чого з'єднати їх з сиропом і ваніллю. Потім беремо 200 мл вершків, які залишилися, змішуємо блендером до однорідної консистенції з шоколадом. Суміш накриваємо плівкою і відправляємо настоятися в холодильник як мінімум на 12 годин.

Для приготування бісквіта знадобиться:

370 г згущеного молока,

100 г вершкового масла,

2 яйця,

1 білок,

10 г розпушувача,

200 г борошна.

Вершкове масло потрібно розтопити, після чого змішати його в блендері з яйцями, білком і згущеним молоком. З'єднайте борошно з розпушувачем, додайте до суміші і перемішайте до однорідної консистенції. Коржі потрібно випікати в духовці при температурі 180°С близько 5-6 хвилин.

Для приготування крему вам знадобиться:

300 мл молока,

20 г кукурудзяного крохмалю,

50 г цукру,

50 г вершкового масла,

150 г вершків,

150 г маскарпоне.

Змішайте молоко з цукром і кукурудзяним крохмалем, підігрійте суміш на вогні до кипіння і дайте прокипіти 1 хвилину, після чого додайте масло. Крем відправте в холодильник на 1,5 години. Тим часом збийте вершки і маскарпоне. З'єднайте молочну основу з отриманою сумішшю.

Коли все готово, можна приступати до збору торта. Укладайте бісквіт, просочуйте його молоком з ваніллю, кремом, потім знову кладіть бісквіт і так по черзі. Зібраному тортику потрібно ще 2-3 години постояти в холодильнику. Збийте залишившийся ганаш і задекоруйте торт.

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