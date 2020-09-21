Переможниця "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом неймовірно крутої солодощі
Як передає Politeka.net, рецепт ромової баби в банці кулінар опублікувала у себе в Instagram. За її словами, цей десерт можна зберігати до двох тижнів. Саме так ромову бабу роблять італійці.
Вам знадобиться:
- 10 яєць,
- 60 г цукру,
- 500 г борошна,
- 5 г сухих дріжджів,
- 270 г вершкового масла.
Для сиропу знадобиться:
- 800 г цукру,
- 500 мл апельсинового фрешу,
- 100 мл грейпфрутового фрешу,
- 200 мл соку маракуй,
- 500 мл води,
- 300 мл чорного або білого рому,
- цедра одного апельсина,
- цедра 1/2 грейпфрута,
- кориця,
- бадьян (аніс).
Яйця необхідно збити, додавши до них цукор, борошно, дріжджі і сіль. Тісто потрібно гарненько збити до однорідності, після чого вмішати в нього кубики холодного вершкового масла. Тісто необхідно залишити в теплому місці на 2 години.
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В цей час можна зайнятися приготуванням сиропу для десерту. Всі інгредієнти слід з'єднати і прокип'ятити протягом 3-5 хвилин. Сиропу потрібно настоятися кілька годин.
Коли тісто дозріло, ділимо його на форми і даємо ще 30 хвилин постояти. Випікати булочки потрібно 10-12 хвилин при температурі 180°С з обдувом.
Перед тим, як залити булочки сиропом, його потрібно знову довести до кипіння. Банки, в яких буде зберігатися десерт, потрібно стерилізувати. Складіть "баб" в банки і залийте гарячим сиропом.
"Це фантастика", - пишуть користувачі мережі.
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