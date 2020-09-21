Переможниця "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом неймовірно крутої солодощі

Як передає Politeka.net, рецепт ромової баби в банці кулінар опублікувала у себе в Instagram. За її словами, цей десерт можна зберігати до двох тижнів. Саме так ромову бабу роблять італійці.

Вам знадобиться:

10 яєць,

60 г цукру,

500 г борошна,

5 г сухих дріжджів,

270 г вершкового масла.





Для сиропу знадобиться:

800 г цукру,

500 мл апельсинового фрешу,

100 мл грейпфрутового фрешу,

200 мл соку маракуй,

500 мл води,

300 мл чорного або білого рому,

цедра одного апельсина,

цедра 1/2 грейпфрута,

кориця,

бадьян (аніс).

Яйця необхідно збити, додавши до них цукор, борошно, дріжджі і сіль. Тісто потрібно гарненько збити до однорідності, після чого вмішати в нього кубики холодного вершкового масла. Тісто необхідно залишити в теплому місці на 2 години.

В цей час можна зайнятися приготуванням сиропу для десерту. Всі інгредієнти слід з'єднати і прокип'ятити протягом 3-5 хвилин. Сиропу потрібно настоятися кілька годин.

Коли тісто дозріло, ділимо його на форми і даємо ще 30 хвилин постояти. Випікати булочки потрібно 10-12 хвилин при температурі 180°С з обдувом.

Перед тим, як залити булочки сиропом, його потрібно знову довести до кипіння. Банки, в яких буде зберігатися десерт, потрібно стерилізувати. Складіть "баб" в банки і залийте гарячим сиропом.

"Це фантастика", - пишуть користувачі мережі.

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