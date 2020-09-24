Победительница "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом невероятно нежного тортика

Как передает Politeka.net, на своем канале в Ютуб кондитер опубликовала подробный рецепт популярного торта.

«Уверяю вас - ничего нежнее торта "Молочная девочка" вы не ели!», - заинтриговала подписчиков Глинская.

Для ванильного ганаша вам понадобится:

400 мл сливок,

200 г белого шоколада,

стручок ванили,

30 г сиропа глюкозы или меда.

Половину сливок нужно прогреть до парения, после чего соединить их с сиропом и ванилью. Затем берем оставшиеся 200 мл сливок, смешиваем блендером до однородной консистенции с шоколадом. Смесь накрываем пленкой и отправляем настояться в холодильник как минимум на 12 часов.

Для приготовления бисквита понадобится:

370 г сгущенного молока,

100 г сливочного масла,

2 яйца,

1 белок,

10 г разрыхлителя,

200 г муки.

Сливочное масло нужно растопить, после чего смешать его в блендере с яйцами, белком и сгущенкой. Соедините муку с разрыхлителем, добавьте к смеси и перемешайте до однородной консистенции. Коржи нужно выпекать в духовке при температуре 180°С около 5-6 минут.

Для приготовления крема вам понадобится:

300 мл молока,

20 г кукурузного крахмала,

50 г сахара,

50 г сливочного масла,

150 г сливок,

150 г маскарпоне.

Смешайте молоко с сахаром и кукурузным крахмалом, подогрейте смесь на огне до кипения и дайте прокипеть 1 минуту, после чего добавьте масло. Крем отправьте в холодильник на 1,5 часа. Тем временем взбейте сливки и маскарпоне. Соедините молочную основу с полученной смесью.

Когда все готово, можно приступать к сбору торта. Укладывайте бисквит, пропитывайте его молоком с ванилью, кремом, потом снова кладите бисквит и так по очереди. Собранному тортику нужно еще 2-3 часа постоять в холодильнике. Взбейте оставшийся ганаш и задекорируйте торт.

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