Победительница "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом невероятно нежного тортика
Как передает Politeka.net, на своем канале в Ютуб кондитер опубликовала подробный рецепт популярного торта.
«Уверяю вас - ничего нежнее торта "Молочная девочка" вы не ели!», - заинтриговала подписчиков Глинская.
Для ванильного ганаша вам понадобится:
- 400 мл сливок,
- 200 г белого шоколада,
- стручок ванили,
- 30 г сиропа глюкозы или меда.
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Половину сливок нужно прогреть до парения, после чего соединить их с сиропом и ванилью. Затем берем оставшиеся 200 мл сливок, смешиваем блендером до однородной консистенции с шоколадом. Смесь накрываем пленкой и отправляем настояться в холодильник как минимум на 12 часов.
Для приготовления бисквита понадобится:
- 370 г сгущенного молока,
- 100 г сливочного масла,
- 2 яйца,
- 1 белок,
- 10 г разрыхлителя,
- 200 г муки.
Сливочное масло нужно растопить, после чего смешать его в блендере с яйцами, белком и сгущенкой. Соедините муку с разрыхлителем, добавьте к смеси и перемешайте до однородной консистенции. Коржи нужно выпекать в духовке при температуре 180°С около 5-6 минут.
Для приготовления крема вам понадобится:
- 300 мл молока,
- 20 г кукурузного крахмала,
- 50 г сахара,
- 50 г сливочного масла,
- 150 г сливок,
- 150 г маскарпоне.
Смешайте молоко с сахаром и кукурузным крахмалом, подогрейте смесь на огне до кипения и дайте прокипеть 1 минуту, после чего добавьте масло. Крем отправьте в холодильник на 1,5 часа. Тем временем взбейте сливки и маскарпоне. Соедините молочную основу с полученной смесью.
Когда все готово, можно приступать к сбору торта. Укладывайте бисквит, пропитывайте его молоком с ванилью, кремом, потом снова кладите бисквит и так по очереди. Собранному тортику нужно еще 2-3 часа постоять в холодильнике. Взбейте оставшийся ганаш и задекорируйте торт.
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