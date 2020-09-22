Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська розповіла рецепт смачних мафінів

Зірка поділилася рецептом на своєму Ютуб-каналі, повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

За словами кухаря, це простий і швидкий рецепт з ягідною начинкою і пісочною крихтою.

Отже, для приготування знадобляться:

Тісто (розрахунок на 10 штук)

100 гр яйця;

100 гр цукру;

100 мл рослинної олії (рафінованої);

200 гр борошна;

6 гр розпушувача;

100 мл кефіру (2,5% жирності, або нежирного йогурту до 4% жирності);

50 гр чорної смородини;

50 гр малини.

Крихта

50 гр борошна;

50 гр цукру;

30 гр вершкового масла.

Для тіста: з'єднати й перемішати борошно з розпушувачем. З'єднати й перемішати яйця, цукор. Додати й перемішати рослинне масло і кефір. Додати рідкі інгредієнти до сухих, і змішати.

Для крихти: з'єднайте в миску борошно, цукор, перемішайте. Додайте масло, розімніть до стану крихти.

Розкласти тісто для мафінів по формах, заповнюючи на 2/3 висоти форми. Викласти ягоди в тісто і присипати зверху крихтою. Відправити випікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин.

Користувачі мережі подякували Глинську за рецепт:

"Лізонька, обожнюю ваші десерти 😋 після відео хочеться бігти на кухню Дякую за натхнення♥", " які мафіни!!! Спасибі за рецепт! Ви справжня солодка і смачна Фея!", "Дякуємо Вам за прекрасні рецепти...", "Спасибі, красиво і апетитно виглядає", " Спасибі Вам за такий простий і смачний рецепт. Обов'язково приготую)", " спасибі... Приготую обов'язково.. Обожнюю твої рецепти і тебе...", "Відмінний рецепт! Вже в духовці :) спасибі велике👍 🤗".

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