Зірка поділилася рецептом на своєму Ютуб-каналі, повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
За словами кухаря, це простий і швидкий рецепт з ягідною начинкою і пісочною крихтою.
Отже, для приготування знадобляться:
Тісто (розрахунок на 10 штук)
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- 100 гр яйця;
- 100 гр цукру;
- 100 мл рослинної олії (рафінованої);
- 200 гр борошна;
- 6 гр розпушувача;
- 100 мл кефіру (2,5% жирності, або нежирного йогурту до 4% жирності);
- 50 гр чорної смородини;
- 50 гр малини.
Крихта
- 50 гр борошна;
- 50 гр цукру;
- 30 гр вершкового масла.
Для тіста: з'єднати й перемішати борошно з розпушувачем. З'єднати й перемішати яйця, цукор. Додати й перемішати рослинне масло і кефір. Додати рідкі інгредієнти до сухих, і змішати.
Для крихти: з'єднайте в миску борошно, цукор, перемішайте. Додайте масло, розімніть до стану крихти.
Розкласти тісто для мафінів по формах, заповнюючи на 2/3 висоти форми. Викласти ягоди в тісто і присипати зверху крихтою. Відправити випікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин.
Користувачі мережі подякували Глинську за рецепт:
"Лізонька, обожнюю ваші десерти 😋 після відео хочеться бігти на кухню Дякую за натхнення♥", " які мафіни!!! Спасибі за рецепт! Ви справжня солодка і смачна Фея!", "Дякуємо Вам за прекрасні рецепти...", "Спасибі, красиво і апетитно виглядає", " Спасибі Вам за такий простий і смачний рецепт. Обов'язково приготую)", " спасибі... Приготую обов'язково.. Обожнюю твої рецепти і тебе...", "Відмінний рецепт! Вже в духовці :) спасибі велике👍 🤗".
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