Одна з найяскравіших учасниць 10 сезону шоу "Майстер Шеф" розповіла, про що вона шкодує

Українка Яна Корж покинула проект минулого тижня. В інтерв'ю СТБ вона розповіла, що її близькі були дуже раді проекту, адже шансів у простої жінки з села потрапити в таке шоу не так вже й багато. За словами Корж, зараз її впізнають на вулицях, запитують про проект.

Жінка налаштована рішуче. Вона планує продовжувати розвиватися в кулінарії, освоювати нові знання і техніки. За її словами, вона не була змучена після проекту, адже участь в шоу стало для неї подвигом.

Корж зазначила, що, на її думку, цей сезон вийшов дуже дружним. З багатьма вона подружилася і навіть зустрічалася після проекту. Жінка також прокоментувала свій уход і поведінку в останньому ефірі. За словами Корж, вона ні про що не шкодує, адже завжди говорить правду і не приховує, якщо якась людина їй не подобається. Крім цього, глядачі не бачать, як насправді спілкуються учасники за лаштунками шоу.

«У той момент я просто хотіла так вчинити. Коли подивилася випуск, то зрозуміла, що багато було сказано на емоціях. Зараз мені соромно, що я так зробила. Але що є, то є... я отримала по заслугах і вилетіла з проекту», - зізналася Корж.

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