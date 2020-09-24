Одна из самых ярких участниц 10 сезона шоу «Мастер Шеф» рассказала, о чем она жалеет

Украинка Яна Корж покинула проект на прошлой неделе. В интервью СТБ она рассказала, что ее близкие были очень рады проекту, ведь шансов у простой женщины из села попасть в такое шоу не так уж и много. По словам Корж, сейчас ее узнают на улицах, спрашивают про проект.

Женщина настроена решительно. Она планирует продолжать развиваться в кулинарии, осваивать новые знания и техники. По ее словам, она не была измучена после проекта, ведь попадание в шоу стало для нее подвигом.

Корж отметила, что, по ее мнению, этот сезон получился очень дружным. Со многими она подружилась и даже встречалась после проекта. Женщина также прокомментировала свой уход и поведение в последнем эфире. По словам Корж, она ни о чем не жалеет, ведь всегда говорит правду и не скрывает, если какой-то человек ей не нравится. Кроме этого, зрители не видят, как на самом деле общаются участники за кулисами шоу.

«В тот момент я просто хотела так поступить. Когда посмотрела выпуск, то поняла, что многое было сказано на эмоциях. Сейчас мне стыдно, что я так сделала. Но что есть, то есть… Я получила по заслугам и вылетела из проекта», - призналась Корж.

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