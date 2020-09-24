Легкі на перший погляд гроші призводять українців до тяжких наслідків і великих збитків

Як пише Politeka.net, мікрофінансові організації на словах обіцяють клієнтам вигідні умови і низькі відсотки, а потім заганяють їх в боргові ями прихованими хитрощами. Фахівці пояснили як не потрапити в мережі кредиторів, їх слова передає видання "Сьогодні".

Так мешканку міста Вільногірськ, розташованого неподалік від Дніпра, колектори довели до мікроінсульту частими дзвінками з погрозами - їх не злякала навіть прокуратура. За словами жінки, представники мікрофінансової організації залякували фізичною розправою, погрожували спалити будинок і навіть відправляли знайомим образливі зображення.

Городянка зізналася, що зайняла 14 тисяч гривень, а віддала понад 60 тисяч після різних пенею, штрафів і пролонгацій. За її словами, організація просто змінила умови договору. У якийсь момент гроші почали забирати із зарплати-після цього жертва кредиторів твердо вирішила відстоювати свої інтереси через суд.

"Кредит дається на місяць, так написано в першому договорі. У другому договорі написано, що кредит зобов'язаний бути виплачений протягом п'яти днів. Природно, нараховуються відсотки. Стоїть - 3% в день, якщо раптом прострочення. Ні! Це навіть не 3% в день йде, це 7-10%. Але про це клієнт не може знати", – заявила боржниця.

За словами голови управління Нацбанку із захисту прав споживачів фінансових послуг Ольги Лобайчук, мікрофінансові організації залучають українців нульовими кредитами, але за такою рекламою часто ховаються величезні відсотки, які клієнти просто не помічають при оформленні документів.

"Поки те, що ми бачили, – це 1702% річних, це за рахунок тих божевільних штрафів і комісій, які прописані в договорі, але вони наступають в момент хоча б одного дня прострочення боргу", – заявила співробітниця НБУ.

Фахівці відзначають, що найнебезпечніші умови зазвичай прописуються в кінці договору дуже дрібним шрифтом. Іноді драконівські відсотки вдається оскаржити в суді, але найчастіше клієнти самі заганяють себе в кредитну пастку, неуважно читаючи такі документи - в таких випадках навіть юристи виявляються безсилими.

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