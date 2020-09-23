В Министерстве финансов Украины выступили с инициативой разрешить налоговикам списывать долги предпринимателей без решения суда

Уже подготовлен соответствующий законопроект №4101, который подали на рассмотрение в Раду, пишет budport.com.ua.

Предложенные изменения будут касаться всех налогоплательщиков, которые самостоятельно задекларировали денежное обязательство по налогам и сборам в своей налоговой декларации или уточняющем расчете без распределения плательщиков по размеру задолженности.

Адвокаты расшифровали возможное новшество: "Речь идет именно о разрешении взимать только самостоятельно задекларированное налоговое обязательство (в случае его неуплаты в установленные сроки) и только за счет наличности и/или средств со счетов в банках такого должника".

С другой стороны, конкретизации пока нет, но она должна обязательно появиться, говорят юристы, иначе это будет совершенно беспрецедентная норма, которая нарушает принципы налогового права.

Сейчас известны случаи, когда, например, плательщики умышленно не платят задекларированный налог и осознанно идут на то, чтобы им начислили 10% штрафа, поскольку оборотные средства им были нужны здесь и сейчас.

Но это скорее единичные случаи, говорят юристы, в основном такая инициатива, конечно, должна разгрузить налоговую систему, сократить работу, но и увеличить судебные оспаривания в дальнейшем, поскольку пока что нет четких временных рамок, нет определения процедуры и т.п.

Законопроект сулит много споров, а, следовательно, не одну правку. Исходя из этого, еще неизвестно, в какой именно редакции будут приняты изменения.

Ранее мы сообщали, в 2021 году, согласно новому бюджету, каждый из украинцев будет вынужден отдать по 16 тысяч гривен своих налогов на обслуживание и погашение долгов, около 5,4 тысяч на дефицит Пенсионного фонда и больше 7 тысяч – на оборону и безопасность.

Все государственные программы, субсидии, пенсии – все это оплачивается из общей казны страны, которая пополняется нашими налогами. И чем больше украинцев скрывают свои доходы, тем больше приходится платить остальным.

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