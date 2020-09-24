Легкие на первый взгляд деньги приводят украинцев к тяжелым последствиям и большим убыткам

Как пишет Politeka.net, микрофинансовые организации на словах обещают клиентам выгодные условия и низкие проценты, а потом загоняют их в долговые ямы скрытыми уловками. Специалисты объяснили как не попасть в сети кредиторов, их слова передает издание "Сегодня".

Так жительницу города Волногорск, расположенного неподалеку от Днепра, коллекторы довели до микроинсульта частыми звонками с угрозами - их не испугала даже прокуратура. По словам женщины, представители микрофинансовой организации запугивали физической расправой, грозились сжечь дом и даже отправляли знакомым оскорбителные изображения.

Горожанка призналась, что заняла 14 тысяч гривен, а отдала более 60 тысяч после различных пеней, штрафов и пролонгаций. По ее словам, организация попросту изменила условия договора. В какой-то момент деньги начали забирать из зарплаты - после этого жертва кредиторов твердо решила отстаивать свои интересы через суд.

"Кредит дается на месяц, так написано в первом договоре. Во втором договоре написано, что кредит обязан быть выплачен в течение пяти дней. Естественно, начисляются проценты. Стоит – 3% в день, если вдруг просрочка. Нет! Это даже не 3% в день идет, это 7-10%. Но об этом клиент не может знать", – заявила должница.

По словам главы управления Нацбанка по защите прав потребителей финансовых услуг Ольги Лобайчук, микрофинансовые организации привлекают украинцев нулевыми кредитами, но за такой рекламой часто скрываются огромные проценты, которые клиенты попросту не замечают при оформлении документов.

"Пока то, что мы видели, – это 1702% годовых, это за счет тех безумных штрафов и комиссий, которые прописаны в договоре, но они наступают в момент хотя бы одного дня просрочки долга", – заявила сотрудница НБУ.

Специалисты отмечают, что самые опасные условия обычно прописываются в конце договора очень мелким шрифтом. Иногда драконовские проценты удается оспорить в суде, но чаще всего клиенты сами загоняют себя в кредитную ловушку, невнимательно читая такие документы - в таких случаях даже юристы оказываются бессильными.

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