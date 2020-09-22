Російський шоумен і колишній чоловік актриси Крістіни Асмус Гарік Харламов показав несподівані " побічні ефекти китайського вірусу»

Фото гуморист виклав на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram", передає Politeka.net.

Напередодні екс-коханий Христини Асмус повідомив, що режим самоізоляції завершився. Стало бути, він одужав. Гарік опублікував відео, зняте в машині. На кадрах видно, як шоумен підспівує пісні. "Світ прекрасний. Не хворійте", - звернувся Харламов до передплатників.

Цього разу Харламов вирішив показати» побочку " корони.

Шоумен опублікував своє фото, оброблене в популярному додатку, яке змінює зовнішність.

Харламов і цього разу не упустив нагоди пожартувати.

"Перехворів короною, ось така побочка тепер. Я став різний. Інтернаціональний я тепер", - написав артист.

Відзначимо, на фото зовнішність Харламова дуже змінилася, мабуть впізнати його таким було б важко і Христині Асмус. Принаймні, у фоловерів питання виникли.

"Це хто Пишта в Мережі.

Нагадаємо, на початку вересня з'явилася інформація про те, що Гарік Харламов заразився китайським вірусом. Через це зйомки нового сезону Comedy Club були відкладені. Помічник коміка поспішив спростувати цю новину. За його словами, шоумен просто застудився.

Однак через кілька днів Харламов все-таки зізнався шанувальникам, що у нього виявили Китайський вірус. У своєму Instagram-акаунті комік розмістив уривок з номера в Comedy Club. У сценці він покашляв і посміявся: "який у мене може бути вірус? Корона чи що?". Під відео Гарік написав: "ось так, жартуєш, жартуєш...".

Нагадаємо, розповнілий Харламов запалив в машині, приголомшивши видом після важкої хвороби: "як ведмідь з барлогу".

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