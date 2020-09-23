Знаменита українська телеведуча Регіна Тодоренко показала цілу низку своїх невдач на льоду

Зірка поділилася новим відео у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

Незабаром Тодоренко належить взяти участь у зйомках російського шоу «Льодовиковий період», де зірки демонструють свої вміння у фігурному катанні. Напередодні зйомок ведуча вже щосили тренується зі своїм партнером.

На новому відео Тодоренко показала нарізку кадрів, на яких вона намагається виконати той чи інший рух, наприклад сісти на льоду на шпагат, однак у неї не виходить. Зірка неодноразово падає на лід, проте продовжує тренуватися.

"Падіння Олімпу і +100500 синців на моїй попі. Дожити б до зйомок. Спасибі, Роману Костомарову, за терпіння, сили і відмінне почуття гумору. Прорвемося, сподіваюся", - підписала кадри Тодоренко.

Її шанувальники тут же почали обговорювати відео.

"Видно, що розтяжка дуже знадобилася», «без падінь і синців нікуди. Успіхів і трохи удачі, все вийде", "навіть падіння красиві і граціозні«,» Боже, це дуже боляче на вигляд«," така розумничка ви Така старанна!! А він щось злий", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Тодоренко вирішила зайнятися екстремальним видом спорту.

На фото Тодоренко позує сидячи на лавці запасних в костюмі хокеїста з шоломом в руці. Знімок зроблений зверху. Артистка задерла голову, при цьому довге шовковисте волосся красуні розсипалася великими пасмами на плечі.

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