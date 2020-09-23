Знаменитая украинская телеведущая Регина Тодоренко показала целую череду своих неудач на льду

Звезда поделилась новым видео в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

В скором времени Тодоренко предстоит принять участие в съемках российского шоу «Ледниковый период», где звезды демонстрируют свои умения в фигурном катании. В преддверии съемок ведущая уже вовсю тренируется со своим партнером.

На новом видео Тодоренко показала нарезку кадров, на которых она пытается исполнить то или иное движение, например сесть на льду на шпагат, однако у нее не получается. Звезда неоднократно падает на лед, однако продолжает тренироваться.

«Падение Олимпа и +100500 синяков на моей попе. Дожить бы до съёмок. Спасибо, Роману Костомарову, за терпение, силы и отменное чувство юмора. Прорвемся, надеюсь», - подписала кадры Тодоренко.

Ее поклонники тут же принялись обсуждать видео.

«Видно, что растяжка очень пригодилась», «без падений и синяков никуда. Успехов и немного удачи, все получится», «Даже падения красивые и грациозные», «Боже, это очень больно на вид», «Такая умничка вы такая старательная!! А он что-то злой», - пишут люди.

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На фото Тодоренко позирует сидя на скамейке запасных в костюме хоккеиста со шлемом в руке. Снимок сделан сверху. Артистка задрала голову, при этом длинные шелковистые волосы красотки рассыпалась крупными прядями на плечи.

Напомним, побитая Тодоренко ошарашила пикантным фото с другим, Топалову пора переживать.

Как сообщала Politeka, Тодоренко переборщила, задрав ногу выше головы, и рухнула перед камерой.

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