Популярная телеведущая и звезда тревел-шоу «Орел и Решка» Регина Тодоренко решила заняться экстремальным видом спорта

Как передает Politeka.net, новый снимок в коньках и костюме хоккеиста знаменитость разместила на своей странице в Инстаграм.

На фото Тодоренко позирует сидя на скамейке запасных в костюме хоккеиста со шлемом в руке. Снимок сделан сверху. Артистка задрала голову, при этом длинные шелковистые волосы красотки рассыпалась крупными прядями на плечи.

В подписи знаменитость обозначила, что только «трус не играет в хоккей».

«После фигурных коньков переходить на хоккейные - это убийство 😆, но меня даже похвалили за мои прекрасные фонарики 💪🏻 Я люблю пробовать что-то новое, что-то экстремальное, порой опасное, каждый раз ощущая, как проделанный опыт придаёт мне уверенности. Иногда страшно рисковать, но как жить без этого щекочущего ощущения в животе😍!!!именно оно даёт мне силы для новых подвигов!», - написала телеведущая.

Как известно, Регина Тодоренко – уроженка Одессы, но затем переехала в РФ, где построила свою карьеру и трудится на благо российского шоу-бизнеса. Там она вышла замуж за певца Влада Топалова и в начале декабря 2018 года подарила ему сына, которого назвали Михаилом.

Пользователи сети мгновенно отреагировали на новое увлечение Регины Тодоренко.

«Я тебя люблю, ты такая умничка.❤️❤️❤️», «Фонарики сделала-это не сыграть в хоккей », «Очень сильно», - высказались они.

Напомним, что Настя Ивлеева из "Орла и решки" грубо наехала на Регину Тодоренко: "Не имеет никакого отношения".

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