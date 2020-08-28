Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко в окружении мужчины показала растяжку и удивила словами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Эндааааа Вил олвейс лав юююююю ууууу😂😂😂 Фигурное катание ⛸ - это, конечно, не простой челлендж. Оказалось, все очень непросто: беспощадный режим, травмы, но как же мне нравится учиться новому, расширять свой кругозор и возможности», - говорится в сообщении.

В то же время Тодоренко рассказала о том, что считает «идеальным» подарком на свой день рождения.

«Я все смеюсь, что часто приятным подарком на день рождения является абонемент в фитнес клуб, для меня же полезным подарком станет абонемент в рентген-кабинет 😂 на ближайшие пару месяцев. И, правда, интересно, что из всего этого получится», - говорится в тексте сообщения.

До этого сообщалось, что 30-летняя телеведущая и певица Регина Тодоренко обескуражила кадрами со своей родственной душой

Так, Регина сама назвала свою лучшую подругу Алину - родственной душой и сестрой.

На кадрах девушки предстали на кухне с овощами в руках. В частности, Тодоренко размахивала большим зеленым цукини. Певица была в синем платье с розовыми мелкими цветочками, а ее подруга козырнула формами в обтягивающем наряде.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачного замечания

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе

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