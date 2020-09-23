Відома російська співачка і дочка Алли Пугачової Христина Орбакайте показала себе в новому яскравому образі
Зірка поділилася свіжим знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На фото Орбакайте постала перед глядачами в яскраво-рожевому облягаючому платті з призібраною спідницею і «задертими» вгору плічками. Образ артистки доповнила хвиляста укладка. Зірка виглядає на фото помітно посвіжілою, помолоділою і трохи не схожою на саму себе.
"Готова до праці і оборони!",- підписала знімок Орбакайте.
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Її шанувальники активно коментують знімок.
"Рожеве вам до лиця", "чудова", "Христина, ви дивовижна. Але це зовсім не ваше!", "Колір сукні незвичайної краси, вам дуже йде", "лялечка красива і струнка! Обожнюю", "Христина, ви як завжди прекрасні!", "Шикарна, як завжди. Принадність", "Христина ти стала схожа на свою маму, красуні", "не схожа на себе", "чарівна красуня", "Рожевий фламінго дитя заходу", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що 49-річну Орбакайте запідозрили в новій вагітності.
На одній з фан-сторінок артистки з'явилося фото Христини з великим животом. Співачка стояла біля моря в смугастій сукні, яка обтягувала її «радість».
"Вагітність-найкращий час для кожної жінки!",- підписали фото автори каналу.
У коментарях стали бурхливо обговорювати фото, підозрюючи багатодітну матір в новій вагітності. Одні шанувальники припустили, що це старе фото з часів Третьої вагітності артистки. Але знайшлися і ті, хто подумав, що знімок свіжий.
Нагадаємо, Орбакайте з величезним животом запідозрили в новій вагітності.
Як повідомляла Politeka, чарівна Орбакайте блиснула ідеальною фігурою на заздрість всім.
Також Politeka писала, що з'явилося рідкісне фото з усіма дітьми Христини Орбакайте.