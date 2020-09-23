Известная российская певица и дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте показала себя в новом ярком образе
Звезда поделилась свежим снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На фото Орбакайте предстала перед зрителями в ярко-розовом облегающем платье с присобранной юбкой и «задранными» вверх плечиками. Образ артистки дополнила волнистая укладка. Звезда выглядит на фото заметно посвежевшей, помолодевшей и немного не похожей на саму себя.
«Готова к труду и обороне!», - подписала снимок Орбакайте.
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Ее поклонники активно комментируют снимок.
«Розовое вам к лицу», «Великолепная», «Кристина, вы удивительная. Но это совсем не ваше!», «Цвет платья необыкновенной красоты, Вам очень идет», «Куколка красивая и стройная! Обожаю», «Кристина, вы как всегда прекрасны!», «Шикарная, как всегда. Прелесть», «Кристина ты стала похожа на свою маму, красавицы», «Не похожа на себя», «Очаровательная красотка», «Розовый фламинго дитя заката», - пишут люди.
Ранее мы писали, что 49-летнюю Орбакайте заподозрили в новой беременности.
На одной из фан-страничек артистки появилось фото Кристины с большим животом. Певица стояла возле моря в полосатом платье, которое обтягивало ее «радость».
«Беременность — лучшее время для каждой женщины!», - подписали фото авторы канала.
В комментариях стали бурно обсуждать фото, подозревая многодетную мать в новой беременности. Одни поклонники предположили, что это старое фото со времен третей беременности артистки. Но нашлись и те, кто подумал, что снимок свежий.
Напомним, Орбакайте с огромным животом заподозрили в новой беременности.
Как сообщала Politeka, обворожительная Орбакайте блеснула идеальной фигурой на зависть всем.
Также Politeka писала, что появилось редкое фото со всеми детьми Кристины Орбакайте.