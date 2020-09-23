Известная российская певица и дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте показала себя в новом ярком образе

Звезда поделилась свежим снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Орбакайте предстала перед зрителями в ярко-розовом облегающем платье с присобранной юбкой и «задранными» вверх плечиками. Образ артистки дополнила волнистая укладка. Звезда выглядит на фото заметно посвежевшей, помолодевшей и немного не похожей на саму себя.

«Готова к труду и обороне!», - подписала снимок Орбакайте.

Ее поклонники активно комментируют снимок.

«Розовое вам к лицу», «Великолепная», «Кристина, вы удивительная. Но это совсем не ваше!», «Цвет платья необыкновенной красоты, Вам очень идет», «Куколка красивая и стройная! Обожаю», «Кристина, вы как всегда прекрасны!», «Шикарная, как всегда. Прелесть», «Кристина ты стала похожа на свою маму, красавицы», «Не похожа на себя», «Очаровательная красотка», «Розовый фламинго дитя заката», - пишут люди.

Ранее мы писали, что 49-летнюю Орбакайте заподозрили в новой беременности.

На одной из фан-страничек артистки появилось фото Кристины с большим животом. Певица стояла возле моря в полосатом платье, которое обтягивало ее «радость».

«Беременность — лучшее время для каждой женщины!», - подписали фото авторы канала.

В комментариях стали бурно обсуждать фото, подозревая многодетную мать в новой беременности. Одни поклонники предположили, что это старое фото со времен третей беременности артистки. Но нашлись и те, кто подумал, что снимок свежий.

Напомним, Орбакайте с огромным животом заподозрили в новой беременности.

Как сообщала Politeka, обворожительная Орбакайте блеснула идеальной фигурой на зависть всем.

Также Politeka писала, что появилось редкое фото со всеми детьми Кристины Орбакайте.