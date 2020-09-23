Українська співачка Аліна Гросу розповіла про свої почуття після гучної новини про розлучення лише через рік після розкішного весілля

На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила вірш про хворобливе розставання, супроводивши його яскравим фото на тлі рожевого заходу сонця, передає Politeka.net.

На знімку Аліна з розпущеним кучерявим волоссям стоїть на даху однієї з київських висоток, повернувшись спиною до камери. У вірші ж Гросу розповідає про дірку всередині, зруйновані мрії про відданість, про безглуздий вибір коханого. Але все ж співачка рішуче заявляє про готовність йти далі, адже вона тепер знову вільна, а не самотня, і "даремно витрачати мить життя - жорстоко".

"У Вас буде все добре.. Ще краще!☀️", "Які правильні слова 🙏, Аліна! Ви диво❤️", "Шкода що швидко розійшлася з чоловіком.Але попереду нові відносини, значить не твоє було", "Дуже душевний вірш 😍 фото захоплює 🤗", "Слова сповнені болю", "Аліна все ще буде добре ви молода 👍", "всі ми помиляємося ,але таке життя💔. Головне не впадати у відчай )", "не засмучуйся дівчинка🤗, рани заживуть і сердечко знову полюбить❤️🙌", - підтримали Аліну в коментарях до посту шанувальники.

Відзначимо, Аліна Гросу вийшла заміж за молодого московського бізнесмена Олександра Комкова влітку 2019 року. Нещодавно співачка зізналася, що проблеми почалися відразу після весілля, а вже грудні чоловік попросив пожити окремо один від одного.

Нагадавши, Аліна Гросу без ліфчика влаштувала сонячні ванни у всіх на виду:"Боженька зовнішністю нагородив".

Як повідомляла Politeka, Аліна Гросу вразила наповал формами, покрутившись в міні-бікіні.

Також Politeka писала, що розкута Гросу ошелешила видом без білизни прямо на роботі.