Украинская певица Алина Гросу поделилась уникальными кадрами со съемочной площадки

Она опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" фото из "закулисья" сериала "Я вернусь", передает Politeka.net.

На одном из снимков Алина Гросу идит возле камеры с листочком в руках, видимо, повторяет сценарий. Она нарядилась в белую блузку с открытыми плечами - видно, что под ней нет бюстгальтера. Образ исполнительницы дополнили открытые белые туфли, гофрированная синяя юбка и пышная прическа. Девушка с уставшим видом смотрит в камеру.На заднем плане можно заметить других членов съемочной команды, которые заняты своей работой.

На другом фото Алина Гросу стоит на пирсе у озера, заметно повеселевшая. Она оглядывается на камеру через плечо и обаятельно улыбается, показывая свое красивое лицо.

"Подходит к завершению прекрасный проект «Я вернусь», остался всего один съёмочный день в роли Алисы ❤️ я была счастлива перевоплотиться в неё и поработать с такой прекрасной командой!!!! Безумно люблю вас🤗", - подписала Алина.

Пользователи социальной сети оценели внешний вид и рабочее место певицы, оставив много комментариев:

"Ангел с Небес"; "Алина, я надеюсь, в этом сериале вы меньше плачете, чем в #тайная любовь мне Вас там даже жалко стало, что вы в каждом кадре плачете"; "Класс, девочка - огонь"; "Какая красивая❤️😍"; "Вы как всегда красавица😍".

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