Украинская певица Алина Гросу рассказала о своих чувствах после громкой новости о разводе спустя всего год после роскошной свадьбы

На своей страние в Instagram артистка разместила стих о болезненном расставании, сопроводив его ярким фото на фоне розового заката, передает Politeka.net.

На снимке Алина с распущенными кучерявыми волосами стоит на крыше одной из киевских высоток, повернувшись спиной к камере. В стихе же Гросу рассказывает о дыре внутри, разрушенных мечтах о преданности, о бестолковом выборе возлюбленного. Но все же певица решительно заявляет о готовности идти дальше, ведь она теперь снова свободна, а не одинока, и "впустую тратить жизни миг - жестоко".

"У Вас будет все хорошо.. Ещё лучше!☀️", "Какие правильные слова 🙏, Алина! Вы чудо❤️", "Жаль что быстро разошлась с мужем.Но впереди новые отношения,значит не твоё было", "Очень душевный стих 😍 фото захватывает 🤗", "Слова полны боли", "Алина всё ещё будет хорошо вы молодая 👍", "Все мы ошибаемся, но такова жизнь💔. Главное не отчаиваться )", "Не расстраивайся девочка🤗, раны заживут и сердечко сново полюбит❤️🙌", — поддержали Алину в комментариях к посту поклонники.

Отметим, Алина Гросу вышла замуж за молодого московского бизнесмена Александра Комкова летом 2019 года. Недавно певица призналась, что проблемы начались сразу после свадьбы, а уже декабре муж попросил пожить отдельно друг от друга.

Напомним, Алина Гросу без лифчика устроила солнечные ванны у всех на виду: "Боженька внешностью наградил".

Как сообщала Politeka, Алина Гросу сразила наповал формами, покрутившись в мини-бикини.

Также Politeka писала, что раскрепощенная Гросу ошарашила видом без белья прямо на работе.