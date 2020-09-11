Украинская актриса, травести-дива Монро вызвала бурную реакцию новым образом с длинными волосами
Как передает Politeka.net, свежее фото появилось у нее в Инстаграм. На кадрах, опубликованных дивой, она позировала на фоне моря с невероятно длинными пышными волосами. Красотка была одета в желтую тунику или платье, ее руки украшали яркие браслеты. Образ она дополнила ярким макияжем. Стоит отметить, что волосы Монро спадали прямо до пояса.
«Донателла ВерсаСе в ожидании вечеринки на миллион», - шутливо подписала снимки звезда.
За час пост Монро собрал более тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов. Некоторые поклонники даже спутали травести-диву с украинской актрисой Ольгой Сумской.
«Вы сегодня мне снились», «Монриточка, вы шикарная!», «Русалочка в ожидании прилива», «Донателла. Класс. А фотограф всегда один и тот же? Снимки такие классные», «Русалка», «Ольга Сумская)», «Боже какая Вы красивая. Неземная красота», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что 42-летняя артистка показала, какой была до того, как сосредоточилась на образе эффектной блондинки. На фото Монро позировала с каштановыми волосами и невероятно ярким макияжем.
Напомним, что травести-дива Монро удивила переменами во внешности, о горячей блондинке можно забыть: «Тебе идет».
Также Politeka писала, что раскованная травести-дива Монро сразила наповал видом без белья и признанием: "Мне уже за 50!".
А еще Politeka сообщала, что неугомонная Монро затмила Леди Гагу экстравагантным образом без белья: "Фотосет - бомба".