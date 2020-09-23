Відома своїм 13-м розміром грудей українська модель Міла Кузнєцова похвалилася пікантними фото в спортзалі

Зірка не перестає радувати своїх підписників в Instagram, яких зібралося вже більше 640 тисяч, досить відвертими фотографіями, на яких у всій красі показує свій видатний бюст, передає Politeka.net.

Так, цього разу Міла вирішила показати свої принади не на звичних курортах або світських заходах, а в спортзалі. Модель плюс-сайз абсолютно не комплексує через свої габарити, а навпаки всіляко їх підкреслює.

На тренування Кузнєцова одягла чорно-салатовий спортивний костюм, з-під розстебнутої олімпійки виглядала тісна бірюзова майка з величезним декольте, яке ледь втримало її форми.

"Привіт прекрасна леді, сподіваюся, вам сподобається тренування", "який у тебе гарний спортивний костюм😍 😍", "красотулька", "У тебе дуже красива посмішка🤗", — пишуть в коментарях шанувальники Кузнєцової. Але любителі особливо пишних форм обурилися: "Фітнес? Фу! Чи варто псувати таку розкішну фігуру!".

А ось жінки з пишним бюстом поспівчували Милі: "як як ви з такими грудьми займаєтеся спортом, у мене сімка і я так мучуся😱 😱 😱 😱".

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