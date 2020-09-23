Известная своим 13-м размером груди украинская модель Мила Кузнецова похвасталась пикантными фото в спортзале
Звезда не перестает радовать своих подписчиков в Instagram, которых собралось уже больше 640 тысяч, довольно откровенными фотографиями, на которых во всей красе показывает свой внушительный бюст, передает Politeka.net.
Так, в этот раз Мила решила показать свои прелести не на привычных курортах или светских мероприятиях, а в спортзале. Модель плюс-сайз абсолютно не комплексует из-за своих габаритов, а наоборот всячески их подчеркивает.
На тренировку Кузнецова надела черно-салатовый спортивный костюм, из-под расстегнутой олимпийки выглядывала тесная бирюзовая майка с громадным декольте, которое едва удержало ее формы.
"Привет прекрасная леди, надеюсь, вам понравится тренировка", "Какой у тебя красивый спортивный костюм 😍😍", "Красотулька", "У тебя очень красивая улыбка🤗", — пишут в комментариях поклонники Кузнецовой. Но любители особо пышных форм возмутились: "Фитнес? Фу! Стоит ли портить такую роскошную фигуру!".
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А вот женщины с пышным бюстом посочувствовали Миле: "Как как вы с такой грудью занимаетесь спортом, у меня семерка и я так мучаюсь😱😱😱😱".
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