Известная своим 13-м размером груди украинская модель Мила Кузнецова похвасталась пикантными фото в спортзале

Звезда не перестает радовать своих подписчиков в Instagram, которых собралось уже больше 640 тысяч, довольно откровенными фотографиями, на которых во всей красе показывает свой внушительный бюст, передает Politeka.net.

Так, в этот раз Мила решила показать свои прелести не на привычных курортах или светских мероприятиях, а в спортзале. Модель плюс-сайз абсолютно не комплексует из-за своих габаритов, а наоборот всячески их подчеркивает.

На тренировку Кузнецова надела черно-салатовый спортивный костюм, из-под расстегнутой олимпийки выглядывала тесная бирюзовая майка с громадным декольте, которое едва удержало ее формы.

"Привет прекрасная леди, надеюсь, вам понравится тренировка", "Какой у тебя красивый спортивный костюм 😍😍", "Красотулька", "У тебя очень красивая улыбка🤗", — пишут в комментариях поклонники Кузнецовой. Но любители особо пышных форм возмутились: "Фитнес? Фу! Стоит ли портить такую роскошную фигуру!".

А вот женщины с пышным бюстом посочувствовали Миле: "Как как вы с такой грудью занимаетесь спортом, у меня семерка и я так мучаюсь😱😱😱😱".

Напомним, украинка с 13-м размером без стыда вывалила загорелый бюст перед мужчинами: "зачем аж так?".

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером бюста похвасталась богатством в экстремальном купальнике.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером засмущала своим бюстом королеву Елизавету II.