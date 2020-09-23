Філіп Кіркоров похвалився своїм багатством і успіхом, убивши наповал "сяючим" образом

Король російської поп-сцени поділився новим жартівливим відео у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

На кадрах популярний співак щосили відривається під свою власну пісню «Ролекс», яку він виконує дуетом з блогером і репером Dava.

На відео можна побачити Кіркорова в стильних шортах, футболці і кепці, який танцює під музику на тлі моря. Для більшої атмосферності артист додав на відео фільтр, який прикрасив його безліччю блискіток. Сяючими виявилися навіть шльопанці співака.

Відзначимо, що в пісні мова йде про багатство, тому Кіркоров на кадрах щосили намагається здаватися успішним і задоволеним собою.

"На ракеті я на марс зі мною разом Ілон Маск", - процитував рядок з пісні артист.

У коментарях люди тут же почали обговорювати відео. При цьому варто відзначити, що сподобалося воно далеко не всім.

"Старечий маразм міцнішає", "тепер всьому світу зрозуміло, чому а.б. не стала жити з цим "Клоуном". "Нарцисом", вигляд артиста поміняв на блазня горохового", "щось Філіп починає мені нагадувати Джигурду", "Філл куди тебе несе", "як красиво, Філіп! Навколо все сяє", "схуд, помолодшав. Молодець!", "Болгарський перець!", "Стиль-ваше все", "Модний чоловік", - пишуть люди.

Нагадаємо, 9-річний син Стоцької вразив схожістю з Кіркоровим, нове фото підірвало мережу: "Бідна Настя...".

Як повідомляла Politeka, засмаглий Кіркоров випустив на волю свого "спекотного тигра": "брутальний чоловік!".

Також Politeka писала, що збуджений Кіркоров вразив запальними танцями на відпочинку, кадри: "Циганочка з виходом".