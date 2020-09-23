Відома російська співачка і актриса Анастасія Стоцька показала сина, що підріс, і в мережі знову бурхливо обговорюють можливе батьківсто Філіпа Кіркорова

Артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram зворушливе фото з 9-річним сином Сашею, передає Politeka.net.

"❤️👩 👦Олександр Сергійович Абгарян❤️", — максимально лаконічно підписала знімок Стоцька, спеціально виділивши прізвище та по батькові хлопчика великими літерами, намагаючись зробити акцент на тому, що батько дитини — її чоловік, вірменський бізнесмен Сергій Абгарян.

Але не допомогло. Під фото відразу посипалися стандартні коментарі з приписуванням батьківства Філіпу Кіркорову, адже артисти в минулому крутили роман, А ДНК-тест Стоцька робити строго відмовилася: "так він Кіркоров Олександр Пилипович)))", "на Філіпа Кіркорова схожий😁 😁".

Правда, у Стоцької знайшлося і багато захисників: вони впевнені, що хлопчик все таки схожий на своїх офіційних батьків.

"Бідна Настя, задовбали по ходу доброхоти.... В голову ні кому не приходить, що людині певний типаж чоловіків подобається? Чому взагалі потрібно обговорювати батьківство?", "Досить вже 🙏! у Анастасії прекрасні діти від прекрасного чоловіка і все чудово! Порадійте за цю сім'ю🙏 🌷 🌷 🌷", "Саша дуже схожий на Настю, а не на Філіпа", "Що за маячню пишете... Дитина схожа на своїх батьків. І Кіркорову до красеня Олександра далеко...", "Я теж раніше думала, що Саша син Філі, але коли побачила фото Сергія, всі сумніви розсіялися... Саша вилитий Абгарян!😍 🔥красунчик", "синок копія своєї мами!! А з Філіпом схожий всього лише типажем))", "якщо у дитини карі очі і темне волосся, це ще не означає Кіркоров. Вгамуйтесь".

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