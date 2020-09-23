Популярний російський співак Сергій Лазарєв налякав прихильниць нездоровою худорбою

Артист, якому постійно приписують таємний роман з українською співачкою Ані Лорак, опублікував на своїй сторінці в Instagram фото в стильному костюмі, але його зовнішній вигляд сильно збентежив підписників, передає Politeka.net.

Лазарєв, який першого вересня хвалився, що скинув 12 кг за 4 місяці, і гордо демонстрував оголений торс, схоже, не зміг вчасно зупинитися і продовжив худнути. На новому фото, зробленому під час зйомки для відомого глянцю Сергій позує в діловому костюмі з чашкою кави в руках, але всю увагу привертає надмірна худорба артиста.

"Кава? Однозначно, так! ☕️ На стилі ! Зйомка для Cosmo", — підписав знімок Лазарєв.

Шанувальників сильно стурбував зовнішній вигляд співака, коментарі кишать підозрами в анорексії і закликами терміново одуматися і набрати масу:

"Як же схуд, не впізнати прям, я в шоці...", "Схудли як Сергій, раніше краще було😔", "треба терміново поправлятися, вже схоже на анорексію", " щось худорба неприродна. З фотошопом перестарався...", "Сергійко! Не худни більше, будь ласка 🤷 боляче худенький", "Неначе тіло не ваше!!! Негарно бути сильно худим", "Лазарєв, Ти занадто схуд! Треба набрати вагу", " Ого, як схуд!!! Прям не здорова худорба якась", " здається ти перейшов на розмір XS😂", "де та фігура ....без сліз не поглянеш".

Але деякі шанувальники оцінили таке перетворення Лазарєва і всипали його компліментами: "о боже але який же він красивий😍", "Оу, який джентльмен з чашкою кави😁 👍", "Ну прям президент😉", "майже такий як в smash!!", "Який красунчик🔥".

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