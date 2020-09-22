Исполнительница роли Валюхи Будько Татьяна Кравченко со своим сериальным супругом, которого сыграл Федор Добронравов, восхитили Сеть

Поклонники сериала с нетерпением ожидают нового сезона, а пока вспоминаю полюбившиеся фрагменты. Один из таких и опубликовали на фан-странице Кравченко о «Инстаграм», сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Между персонажами фильма происходит следующий диалог:

- Я тебя с утра прошу, лампочку на крыльце укрути!

- Счас укручу.

- Укрути.

- Укручу.

- Вот укручу.

- Вот укрути.

- Укручу-укручу.

- Укрути-укрути.

- Укрути-укрути, укрути-укрути.

- Та закройся уже! - не выдержала в конце концов Валюха

«Обожаю этот сериал именно из-за... сватов. Деревенских😂👍Спасибо Вам, огромное, за эту любовь, за юмор, с которым живут ваши сваты! Они и нам помогают преодолевать жизненные перипетии», «Уже не представляю себя без ваших ,,Сватов’’», «Как же я их обожаю», «Какие они классные», «Ой не могу😁 обожаю до ужаса Сваты», «можно смотреть на них вечно, это же надо было так в точку попасть с актёрами, что мы их теперь по отдельности и не представляем», - пишут в комментариях к видео.

Напомним, что Валюху из "Сватов" и Артемьеву затмили на редком фото: "Новости не очень утешительные".

Как сообщала Politeka, заплаканная Валюха из "Сватов" получила жесткий ультиматум от Добронравова: "Либо ты сейчас..."

Также Politeka писала, что "Не молодитесь, не надо!": Валюха из "Сватов" поразила преображением, актрису сразу не узнать.