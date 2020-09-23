34-річна російська співачка і телеведуча проєкту "Дом-2" Ольга Бузова посвітила ідеальною фігурою в блискучій міні-сукні

Зірка опублікувала яскраві кадри, зроблені на вулиці, передає Politeka.net. Красуня пограла формами в міні-сукні з "грайливою" спідничкою.

Здавалося, короткий наряд ось-ось підніметься і засвітить найінтимніше. При цьому плаття не було, як то кажуть, розпусним, але під ним проглядалися груди без білизни. Верх мав скромне декольте, до того ж довгі рукави зробили образ скромнішим.

Правда, коли телеведуча повернулася спиною, можна було помітити оголену спинку у великому вирізі. Ольга трохи вигнулася, демонструючи пружні сідниці і ідеальні вигини тіла.

Різні прикраси завершили образ.

Довге волосся в хвості - начебто проста зачіска, але все ж дуже добре підходила до образу.

"Сьогодні я була" леді в червоному " ❤ ️ любите яскраві образи, мої дівчатка? 👸 🏻 👸 🏼 ",- написала Бузова.

За годину пост зібрав майже 100 тисяч лайків і багато коментарів.

"Вік вже видно", "Так є груди або її немає", "Шикарна 😻", "яка красуня😍, наша леді❤", " яка сексі♥️🤤", " 😂 😂 😂 Олько, знову ти свої міні-висюльки всім показуєш! Довийожуєшся, Дава піде адже. Жодному чоловікові не сподобається, якщо його кохана буде ци**ками світити направо і наліво", " красива🥺 😍", " червоненький ❤ ️дуже пасує😻", "шикарна", "Олю, не 18 вже, як підліток-переросток", "гарна сукня😍 😍 😍", "яскраві образи на тобі дуже красиво виглядають🔥 😍❤️", "вам дуже личить!🔥 ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що улюблениця Кіркорова приголомшила пікантною витівкою з Бузової, фото поцілунку:»лялечка, була рада...".

А ще Politeka писала, що пафосна Ольга Бузова крупно зганьбилася, засвітивши порожній ліфчик:"Вату забула".

Також Politeka повідомляла, що Бузова після поцілунку з улюбленицею Кіркорова публічно посварилася з нареченим.