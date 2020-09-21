33-летняя украинская певица Настя Каменских обрадовала поклонников солнечным настроением на свежем фото

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала за столиком в кафе.

Милая Настя с распущенными волосами и минимум косметики на лице, в черном обтягивающем топике, вооружилась ножиком и вилкой и приготовилась отведать запеченный кусок рыбы с овощным гарниром.

Каменских покорила публику своей радостной улыбкой.

"Доброе утро, милые 🥰 Пусть сегодня исполнится какая-то ваша мечта ☺️

И помните, что ваши мысли и действия в понедельник задают тон всей вашей недели✔️", - подписала фото звезда.

Пользователи пожелали певице приятного аппетита и восхитились ее красотой:

"Теперь хочу рыбы)❤️😭"

"Красивая такая 😘"

"Лосооосссььь😍"

"Не меняйте в себе ничего Вы прекрасны🌹"

"Приятного вкушания!😍"

"Ой что-то очень похудела" - "лицо у нее просто худенькое"

Ранее мы сообщали, Каменских удивила соблазнительным видом, прильнув к известному телеведущему из проекта "Холостяк" Григорию Решетнику. Девушка предстала в полупрозрачном наряде, блеснув нескромными изгибами и округлостями.

«Гриша и Настя ✌️ Вчера было по-одесски жарко, романтично и весело 🖐», - сказано под фото на страничке Решетника в Инстаграм.

«Костюм явно ей не идёт, бёдра и так большие», «Дуже страшно, негарно...а живіт...🤯», «денег на юбку не хватило», «Срочно одеть Настю😂», «Настя себе в зеркало не бачила😢😢😢», «Взяла бы трусы боксерки у Потапа. И живота небыло бы видно. Какой месяц 3 или 4?», - негативно отреагировали пользователи.

Напомним, соблазнительная Настя Каменских похвасталась роскошной внешностью: "Глаза волчицы".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Настя Каменских вызвала фурор, потянув за трусики бикини.

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