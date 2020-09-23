Такой красавицу еще не видели

Легендарная украинская исполнительница Настя Каменских покорила роскошным перевоплощением на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, красавица позирует на камеру «растрепанном» виде, пытаясь перевоплотиться в красавицу. Как можно заметить, с первого раза это не получается. Однако с другой у нее все получается - знаменитость предстает в роскошном топе без белья и ярким макияжем, излучая красоту и элегантность.

«Чистая магия», «красоточка», «бабе 4й десяток на подходе, а она подростковые відосики снимает», «какой глубокий смысл в видео», «наша красавица», «просто капец. Ты выглядишь очаровательно. Очень повезло Потапу с тобой», «вау, какая ты красивая», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что 33-летняя украинская певица Настя Каменских обрадовала поклонников солнечным настроением на свежем фото.

Милая Настя с распущенными волосами и минимум косметики на лице, в черном обтягивающем топике, вооружилась ножиком и вилкой и приготовилась отведать запеченный кусок рыбы с овощным гарниром.

Каменских покорила публику своей радостной улыбкой.

Напомнить, соблазнительная Настя Каменских похвасталась роскошной внешностью:"глаза волчицы".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Настя Каменских произвела фурор, потянув за трусики бикини.

Также Politeka писала, что бесстыжая Каменских засветила откровенное белье, примерив образ русалки