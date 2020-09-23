Легендарная украинская исполнительница Настя Каменских покорила роскошным перевоплощением на камеру
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, красавица позирует на камеру «растрепанном» виде, пытаясь перевоплотиться в красавицу. Как можно заметить, с первого раза это не получается. Однако с другой у нее все получается - знаменитость предстает в роскошном топе без белья и ярким макияжем, излучая красоту и элегантность.
«Чистая магия», «красоточка», «бабе 4й десяток на подходе, а она подростковые відосики снимает», «какой глубокий смысл в видео», «наша красавица», «просто капец. Ты выглядишь очаровательно. Очень повезло Потапу с тобой», «вау, какая ты красивая», - пишут ее поклонники.
До этого мы писали, что 33-летняя украинская певица Настя Каменских обрадовала поклонников солнечным настроением на свежем фото.
Милая Настя с распущенными волосами и минимум косметики на лице, в черном обтягивающем топике, вооружилась ножиком и вилкой и приготовилась отведать запеченный кусок рыбы с овощным гарниром.
Каменских покорила публику своей радостной улыбкой.
Напомнить, соблазнительная Настя Каменских похвасталась роскошной внешностью:"глаза волчицы".
Как сообщала Politeka, бесстыжая Настя Каменских произвела фурор, потянув за трусики бикини.
Также Politeka писала, что бесстыжая Каменских засветила откровенное белье, примерив образ русалки