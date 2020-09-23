Ведучий популярної програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров приголомшив новими божевільними пригодами в Китаї
Як передає Politeka.net, телеведучий у Шанхаї відвідав незвичайний ринок, на якому «торгують» неодруженими хлопцями і незаміжніми дівчатами. Їхні продавці — власні батьки або родичі.
Дмитро Комаров, незважаючи на статус одруженого чоловіка (вдома його завжди вірно чекає красуня Олександра Кучеренко), вирішив провести експеримент: запропонувати свою анкету на ринку і під виглядом холостяка спробувати знайти собі дружину.
На фото, яке супроводжує пост-анонс нового випуску "Світ навиворіт" в Instgram, мандрівник позує в традиційному китайському костюмі.
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Раніше ведучий Дмитро Комаров показав унікальні і шокуючі кадри з останніми власницями "ніжок-лотосів".
Щоб стопа була маленькою, дівчаткам з дитинства туго бинтували ноги, підтискаючи під стопу всі пальці, крім великого. Під вагою власного тіла кістки пальців тріскалися, і вся стопа змінювала форму.
Нагадавши, гаряча дружина Комарова приголомшила одкровенням про Кошового і показала, на що вони здатні поруч.
Як повідомляла Politeka, Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" приголомшив новим відео, Тіна Кароль не стрималася.
Також Politeka писала, що Дмитро Комаров довів красуню-дружину до істерики екзотичним подарунком: "той ще романтик".