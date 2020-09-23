Ведучий популярної програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров приголомшив новими божевільними пригодами в Китаї

Як передає Politeka.net, телеведучий у Шанхаї відвідав незвичайний ринок, на якому «торгують» неодруженими хлопцями і незаміжніми дівчатами. Їхні продавці — власні батьки або родичі.

Дмитро Комаров, незважаючи на статус одруженого чоловіка (вдома його завжди вірно чекає красуня Олександра Кучеренко), вирішив провести експеримент: запропонувати свою анкету на ринку і під виглядом холостяка спробувати знайти собі дружину.

На фото, яке супроводжує пост-анонс нового випуску "Світ навиворіт" в Instgram, мандрівник позує в традиційному китайському костюмі.

Раніше ведучий Дмитро Комаров показав унікальні і шокуючі кадри з останніми власницями "ніжок-лотосів".

Ведучий програми "Світ навиворіт" розповів про моторошну тисячолітню традицію, що існувала в Китаї до 1949 року. Дівчатам, для того щоб вдало вийти заміж і вважатися красивою за тодішніми стандартами, потрібно було мати ніжки-"лотоси". Так, ідеальна довжина стопи була 7 см. 9 см - вже майже межа.

Щоб стопа була маленькою, дівчаткам з дитинства туго бинтували ноги, підтискаючи під стопу всі пальці, крім великого. Під вагою власного тіла кістки пальців тріскалися, і вся стопа змінювала форму.

Нагадавши, гаряча дружина Комарова приголомшила одкровенням про Кошового і показала, на що вони здатні поруч.

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