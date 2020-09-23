Принц Гаррі і Меган Маркл вперше після "втечі" з Великобританії виступили на телебаченні і порушили ще одне важливе правило королівської сім'ї

Парочка дала інтерв'ю американському телеканалу в рамках проекту журналу Time "Сто найвпливовіших людей планети", де закликала громадян взяти участь у виборах президента США, які відбудуться в листопаді (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Меган Маркл, яка все ще є громадянкою США, сказала: "До виборів залишилося шість тижнів, а сьогодні день реєстрації виборців. Кожні чотири роки нам кажуть, що це найважливіші вибори в нашому житті. Але це так. Коли ми голосуємо, наші цінності втілюються в життя, а наші голоси стають почутими".

У свою чергу Гаррі, який регулярно піддається разом з дружиною жорсткому цькуванню в ЗМІ, торкнувся у своїй промові теми взаємодії людей в мережі: дезінформації, розпалювання ненависті і негативу.

Зазначимо, згідно зі статутом британської королівської сім'ї, її членам заборонено брати участь у політичних подіях інших країн, а вони самі повинні займати нейтральну позицію. Як правило, монархи Великобританії в політичних питаннях завжди підтримують правлячу партію. Отже, принц Гаррі та Меган Маркл знову наплювали на правила королівської родини.

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