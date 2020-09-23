Сейчас эти красотки очень популярны, но так было не всегда

Еще не став звездами, некоторые крутили романы уже с известными личностями, передает Politeka.net. Давайте познакомимся с такими уже популярными красотками.

На заре своей карьеры телеведущая "Орла и решки", Настя Ивлеева, закрутила роман с экс-солистом группы "Челси" Арсением Бородиным. Оба познакомились в ночном клубе, где работала будущая звезда.

Спустя два года бурного романа пара рассталась. Бородин обвинил Ивлееву в звездной болезни. Как отметил артист, он занимался карьерой бывшей возлюбленной, и сам год не выпускал песен.

Экс-бойфренд Насти Ивлеевой: «Я бы спел на ее свадьбе» Настя Ивлеева и Арсений Бородин В прошлом году Настя Ивлеева... Gepostet von Real-lifes am Samstag, 7. September 2019

Жена британского принца Гарри, Меган Маркл, ранее работала актрисой. За плечами герцогини Сасссекской был неудачный брак, а также несколько неудачных романов, что смущало королевскую семью.

В частности, выяснилось, что Меган в юности встречалась с бывшим актером фильмов для взрослых Саймоном Рексом. Отношения закончились лишь парой свиданий. Актер рассказал, что ему предлагали внушительную сумму, дабы он рассказал о более интимных отношениях с женой принца, но тот отказался.

Meghan Markle And I Never Slept With Each Other – Simon Rex http://dlvr.it/RSHNxH Gepostet von RIB Sports - RIBSports.com am Freitag, 20. März 2020

Известная певица Леди Гага стала встречаться с создателем ее стиля Мэттью Уильямсом. Как только артистка стала звездой, у нее не осталось времени на личную жизнь. После нескольких расставаний, пара решила разойтись навсегда.

Lady Gaga and her Ex boyfriend, Matthew Williams, 2010. Gepostet von OnlyGaga am Mittwoch, 5. April 2017

Известная модель и актриса Кара Делевинь в юном возрасте встречалась с сыном гитариста Rolling Stone Тайроном Вудом. После расставания звезда призналась, что ей было некомфортно с парнем сильно старше ее.