Сейчас эти красотки очень популярны, но так было не всегда
Еще не став звездами, некоторые крутили романы уже с известными личностями, передает Politeka.net. Давайте познакомимся с такими уже популярными красотками.
На заре своей карьеры телеведущая "Орла и решки", Настя Ивлеева, закрутила роман с экс-солистом группы "Челси" Арсением Бородиным. Оба познакомились в ночном клубе, где работала будущая звезда.
Спустя два года бурного романа пара рассталась. Бородин обвинил Ивлееву в звездной болезни. Как отметил артист, он занимался карьерой бывшей возлюбленной, и сам год не выпускал песен.
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Жена британского принца Гарри, Меган Маркл, ранее работала актрисой. За плечами герцогини Сасссекской был неудачный брак, а также несколько неудачных романов, что смущало королевскую семью.
В частности, выяснилось, что Меган в юности встречалась с бывшим актером фильмов для взрослых Саймоном Рексом. Отношения закончились лишь парой свиданий. Актер рассказал, что ему предлагали внушительную сумму, дабы он рассказал о более интимных отношениях с женой принца, но тот отказался.
Известная певица Леди Гага стала встречаться с создателем ее стиля Мэттью Уильямсом. Как только артистка стала звездой, у нее не осталось времени на личную жизнь. После нескольких расставаний, пара решила разойтись навсегда.
Известная модель и актриса Кара Делевинь в юном возрасте встречалась с сыном гитариста Rolling Stone Тайроном Вудом. После расставания звезда призналась, что ей было некомфортно с парнем сильно старше ее.
Известная российская актриса Оксана Акиньшина на заре своей карьеры закрутила роман с солистом группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым.
На тот момент девушке не было и 18 лет. Звезда призналась, что пятилетние отношения стали для нее полным безрассудством. Акиньшина признавалась, что Шнуров заставлял ходить ее в школу, но она упиралась и била его.
В 2008 году пара рассталась, а актриса быстро выскочила замуж за продюсера Дмитрия Литвинова.
Напомним, что Настя Ивлеева в полупрозрачной блузе засветила лишнюю часть тела: "Пушка".
Как сообщала Politeka, дерзкая Ивлеева поиграла язычком, взбудоражив горячим образом: «Круче Дуа Липы».
Также Politeka писала, что Ивлеева застыла в пикантной позе, показав себя без прикрас: «Мерлин Монро 2020».