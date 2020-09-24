Погода в Україні 24 вересня приголомшив підступністю, грозові дощі накриють західні регіони

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру, передає Politeka.

Так, західну частину країни, крім Рівненської області, очікують грозові дощі й до 21-24 градусів за Цельсієм. Вночі ж очікуються» свіжі " 8-13 зі знаком плюс.

А ось на півночі України буде сонячно і тепло. Повітря прогріється до 23-27 за Цельсієм, хоча на небі можлива хмарність. А ось в темний час доби похолодає до 6-10 тепла.

У центральних регіонах очікується схожа ситуація: денні 25-27 градусів змінять менш комфортні 7-9 за Цельсієм. Дощів не передбачається.

На півдні України, згідно з твердженнями синоптиків, буде 25-27 вище нуля, а вночі очікується 10-13 градусів.

Українцям на сході країни осінь приготувала комфортні 25-27 градусів за Цельсієм, а вночі очікується від 8 до 10 тепла.

У Києві та передмісті сьогодні очікуються сонце і невелика хмарність. Повітря прогріється до 24-27 градусів зі знаком «плюс». А ось вночі різко похолодає: від 6 до 10 тепла.

У найближчі пару днів, стверджують синоптики, в більшості областей України, крім більшості районів Чернігівської області, буде підвищений рівень пожежної небезпеки.

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