Погода в Украине 23 сентября порадует украинцев теплом и солнцем

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из свежего прогноза Укргидрометцентра. Согласно данным синоптиков, в среду, 23 сентября, на всей территории Украины будет теплая и солнечная погода.

Так, в восточных регионах ожидается до 23-26 градусов тепла днем. Ночи уже будут по-осеннему прохладными – 4-9 градусов.

На Западе в среду будет облачно, но тепло. Столбики термометра прогреются до 22-25 градусов. Осадков не предвидится.

В южных регионах температура воздуха будет колебаться в пределах 21-26 градусов. Есть последний шанс насладиться пляжным отдыхом. Правда, ночью возле моря будет холодно. Температура опустится до 8-10 градусов.

В центральных и северных регионах 23 сентября ожидается 23-25 градусов тепла. Как и по всей территории Украины здесь будет сухо.

В Киеве ожидается 23-25 градусов тепла днем и 9-11 градусов тепла ночью.

Ранее мы писали, что хорошая погода вернулась в Украину благодаря антициклону. Отмечается, что летняя температура сохранится до воскресенья. А уже с новой недели в Украину придут дожди и полноценная осень. По словам синоптиков, осень 2020 года будет прохладной – с дождями и заморозками.

Напомним, что шторм несется в Украину: синоптики сообщили, когда разгуляется стихия.

А еще Politeka писала, что украинцев порадовали, сколько дней можно будет отдыхать: выходные и праздники в октябре.

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