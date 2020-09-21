Погода в Украине во вторник, 22 сентября, обещает быть сухой и солнечной благодаря антициклону

С прогнозом ознакомила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что ветер будет преимущественно южных направлений, а на Востоке - северо-западным.

Также ночью и утром ожидаются туманы, которые будут ухудшать видимость до 300-500 метров.

«Не забывайте включать фары и держать дистанцию», - предупредила синоптик автомобилистов.

Температура воздуха ожидается комфортной, в течение дня + 22 + 27 градусов.

А в течение недели достигнет +25 +29 градусов, а на юге и до +30 градусов.

Осадки придут в Украину в воскресенье. Первым по удар попадет Запад Украины, в понедельник к осадкам присоединится Юг, а уже в среду, 30 сентября, дожди пройдут на значительной части территории страны.

Погода в Киеве 22 сентября прогнозируется солнечной и теплой с дневной температурой воздуха до +25 градусов.

Напомним, синоптики рассказывали, что бабье лето в 2020 году, возможно, стоит ожидать в конце сентября, а то и в октябре. После периода серьезного похолодания еще обязательно вернется тепло.

В целом по долгосрочному прогнозу синоптиков, осень 2020 года ожидается прохладной из-за ранних и частых похолоданий до заморозков, и с недобором осадков 30-50%.

Напомним, дожди прогонят бабье лето: выяснилось, сколько еще дней украинцам наслаждаться теплом.

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