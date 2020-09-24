Погода в Украине 24 сентября огорошил коварностью, грозовые дожди накроют западные регионы
Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра, передает Politeka.
Так, западную часть страны, кроме Ровенской области, ожидают грозовые дожди и до 21-24 градусов по Цельсию. Ночью же ожидаются «свежие» 8-13 со знаком плюс.
А вот на севере Украины будет солнечно и тепло. Воздух прогреется до 23-27 по Цельсию, хотя на небе возможна облачность. А вот в темное время суток похолодает до 6-10 тепла.
В центральных регионах ожидается похожая ситуация: дневные 25-27 градусов сменят менее комфортные 7-9 по Цельсию. Дождей не предвидится.
Пьяная Королева вышла в эфир после измены Тарзана и сорвалась на мат: "Не могу пережить..."
«Родная мать такое не допустила бы»: выяснилось, как будет выглядеть дочь Пугачевой и Галкина в 17 лет
Русская Кардашьян довела до блаженства жаркой позой в микро-бикини: "Само совершенство"
С кем изменяли своим женам Харламов, братья Меладзе, Тарзан и другие звезды: фото разлучниц и подробности
На юге Украины, согласно утверждениям синоптиков, будет 25-27 выше нуля, а ночью ожидается 10-13 градусов.
Украинцам на востоке страны осень приготовила комфортные 25-27 градусов по Цельсию, а во ночью ожидается от 8 до 10 тепла.
В Киеве и пригороде сегодня ожидаются солнце и небольшая облачность. Воздух прогреется до 24-27 градусов со знаком «плюс». А вот ночью резко похолодает: от 6 до 10 тепла.
В ближайшие пару дней, утверждают синоптики, в большинстве областей Украины, кроме большинства районов Черниговской области, будет повышенный уровень пожарной опасности.
Напомним, что шторм несется в Украину: синоптики сообщили, когда разгуляется стихия.
А еще Politeka писала, что украинцев порадовали, сколько дней можно будет отдыхать: выходные и праздники в октябре.
Также Politeka сообщала, что антициклон ворвался в Украину, синоптик сообщила о резком потеплении и серьезной проблеме: «Не забывайте…».