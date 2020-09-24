Погода в Украине 24 сентября огорошил коварностью, грозовые дожди накроют западные регионы

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра, передает Politeka.

Так, западную часть страны, кроме Ровенской области, ожидают грозовые дожди и до 21-24 градусов по Цельсию. Ночью же ожидаются «свежие» 8-13 со знаком плюс.

А вот на севере Украины будет солнечно и тепло. Воздух прогреется до 23-27 по Цельсию, хотя на небе возможна облачность. А вот в темное время суток похолодает до 6-10 тепла.

В центральных регионах ожидается похожая ситуация: дневные 25-27 градусов сменят менее комфортные 7-9 по Цельсию. Дождей не предвидится.

На юге Украины, согласно утверждениям синоптиков, будет 25-27 выше нуля, а ночью ожидается 10-13 градусов.

Украинцам на востоке страны осень приготовила комфортные 25-27 градусов по Цельсию, а во ночью ожидается от 8 до 10 тепла.

В Киеве и пригороде сегодня ожидаются солнце и небольшая облачность. Воздух прогреется до 24-27 градусов со знаком «плюс». А вот ночью резко похолодает: от 6 до 10 тепла.

В ближайшие пару дней, утверждают синоптики, в большинстве областей Украины, кроме большинства районов Черниговской области, будет повышенный уровень пожарной опасности.

Напомним, что шторм несется в Украину: синоптики сообщили, когда разгуляется стихия.

А еще Politeka писала, что украинцев порадовали, сколько дней можно будет отдыхать: выходные и праздники в октябре.

Также Politeka сообщала, что антициклон ворвался в Украину, синоптик сообщила о резком потеплении и серьезной проблеме: «Не забывайте…».