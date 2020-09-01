Жена популярного украинского музыканта Димы Монатика показала себя в платье с пикантной деталью

Как сообщает Politeka.net, Ирина Монатик с мужем решили провести последний день лета на модном показе. Об этом сама женщина рассказала в своем Инстаграм.

Она поделилась целой серией кадров с гламурного мероприятия. При этом ее образ сам по себе был достоин любого подиума.

Так, для выхода в свет с мужем Ирина выбрала роскошное бежевое платье с открытыми плечами и глубоким вырезом на груди, затянутым прозрачной тканью. Такой образ позволяет красотке в полной мере продемонстрировать свою шикарную фигуру.

«Спасибо за все. Коллекция настолько шикарная, не знаю что и делать, так как хочется прям всеееее», - подписала фото Монатик.

Ее подписчики тут же принялись комментировать снимки.

«Любимейшие дивы», «Как же вы потрясающе выглядите с Димой», «Ирочка, какая же вы красивая женщина», «красотка, стильно очень», «Хорошее платье», «Какая вы красивая», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Ирина показала, как они с мужем расслабляются, когда находят свободное время в напряженном графике.

На фото красотка позировала в рубашке, которую она набросила поверх купальника. Девушка появилась на фото одна, в обнимку с мужем, а также рядом с друзьями. Судя по фото, семейная пара отдыхала на яхте с друзьями. Они устроили морскую прогулку в Одессе.

«Какой фантастический выдался день. Спасибо чудесные люди», - подписала фото красотка.

Напомним, горячая жена Монатика показала, как расслабляется с мужем, кадры облетели сеть: «Диме очень повезло».

Как сообщала Politeka, пышногрудая жена Монатика засветила животик, Дорофеева на выдержала: «Положение уже не скрыть».

Также Politeka писала, что роскошная жена Монатика свела с ума ярким нарядом, даже Никитюк оценила.