Известный украинский певец MONATIK (Дима Монатик) удивил новой композицией с певицей Лаймой Вайкуле 

Артист последнее время часто записывает хиты в дуэтах, пишет Politeka.net. 

Так, например, летом Монатик в компании певицы Веры Брежневой исполнил песню "Вечериночка". Звезды сняли зажигательный клип, в котором артистка предстала в соблазнительном блестящем платье. 

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Недавно у нас была веселая съёмка в Киеве в @cuba_camp , а сегодня там будет настоящая #ВЕЧЕРиНОЧКА 💣 концерт @monatik_official 🖤🤪 я мысленно с вами, отмечайте в сторис , буду смотреть💃🏼

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А день назад Дима решил снова порадовать поклонников новым дуэтом с певицей Лаймой Вайкуле, о чем сообщил в своем Инстаграм. 

В посте MONATIK рассказал, что к нему обратились с просьбой освежить композицию. У певца сразу возникла мысль сделать мэшап двух хитов.

"Я пришел к идее названия «УВЛИУВТ на улице Пикадилли». Две песни зазвучали как одна - и это было безумно круто! Я так рад, что Лайма согласилась и эта идея ей понравилась", - отметил Дмитрий. 

За день публикация собрала более 18 тысяч лайков и много комментариев. 

"Огонь 🔥звучат вместе очень круто ✨", "Лайма крутая! Она такая харизматичная, ни на кого не похожая! Я думаю, ваш дуэт будет 🔥🔥🔥где послушать то????", "Никогда бы не подумала,что эти два трэка будут так гармонично звучать вместе 😍😍😍😍", "Как круто, интересно и свежо получилось😍🔥", "Обожаемая Лаймочка❤ и крутой Монатик😍 дует ваааау💥💥 так долго ждали😍☺️", - написали пользователи сети. 

Напомним, Лайма Вайкуле не только известна своим  талантом, но и дружбой с российской певицей Аллой Пугачевой. Первая часто проводит время в компании примадонны и ее мужа, юмориста Максима Галкина. 

Кадры отдыха все неоднократно публиковали на своих страницах в Инстаграм. В частности вот видео одного из последних гуляний: 

Напомним, что Дмитрий Монатик прикрыл обнаженную жену одной ракушкой: «Невероятная…».

А еще Politeka писала, что в семье Монатика пополнение, фото малышки взорвали сеть: "Какая прелесть! Вы осмелились!".

Также Politeka сообщала, что жаркая жена Монатика потрясла своими формами в черном купальнике: "Зажигательная".