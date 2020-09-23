Експерт розповів, чого чекати від курсу валют українцям

Аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що долар став коштувати 28,20 грн через активні валютні інтервенції Нацбанку.

Регулятор продав на міжбанку близько 40 млн доларів у перший банківський день на цьому тижні. Другий день, щоб стримати курс гривні, регулятор випустив на ринок понад 50 млн доларів, пише delo.ua.

Як зазначив експерт, значний попит на міжбанку формувався нерезидентами, що закривають свої інвестиційні позиції і виводять дивіденди.

Шевчишин заявив, що новинний фон в Україні - в негативному ключі, а це означає, що інвестори будуть йти з країни. Крім того, попереду - нові вибори, які можуть здивувати підтримкою монокоаліції на місцях.

Аналітик підкреслив, що зараз ринок перетравлює бюджет на 2021 рік і стежить за його виконанням.

Підсумки розміщення ОВДП у вівторок теж грають важливу роль. Вчора стало відомо про залучення мінімальних 0,33 млрд гривень. При цьому ринку потрібна більш висока прибутковість. А Мінфін цьому противиться, що і видно з падіння обсягів залучених коштів.

Варто нагадати, що у вівторок Міністерство фінансів виставило на аукціон гривневі ОВДП терміном обігу 84, 371 і 875 днів.

Тим часом, є оптимістичні прогнози українського офісу щодо залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest про планування до кінця 2022 року залучити приблизно 2,2 млрд доларів в економіку країни за допомогою нових інвестиційних проектів.

Шевчишин озвучив прогноз по курсу: так, під впливом НБУ і ситуативного зниження попиту, долар коштуватиме 28,1 гривень, при цьому валюта навряд чи подолає рівень 28 гривень за долар.

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