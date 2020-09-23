Эксперт рассказал, чего ждать от курса валют украинцам

Аналитик Андрей Шевчишин отметил, что доллар стал стоить 28,20 грн из-за активных валютных интервенции Нацбанка.

Регулятор продал на межбанке около 40 млн долларов в первый банковский день на этой неделе. Второй день, чтобы сдержать курс гривны, регулятор выпустил на рынок более 50 млн долларов, пишет delo.ua.

Как отметил эксперт, значительный спрос на межбанке формировался нерезидентами, закрывающими свои инвестиционные позиции и выводящие дивиденды.

Шевчишин заявил, что новостной фон в Украине - в негативном ключе, а это значит, что инвесторы будут уходить из страны. Кроме того, впереди - новые выборы, которые могут удивить поддержкой монокоалиции на местах.

Аналитик подчеркнул, что сейчас рынок переваривает бюджет на 2021 год и следит за его исполнением.

Итоги размещения ОВГЗ во вторник тоже играют немаловажную роль. Вчера стало известно о привлечении минимальных 0,33 млрд гривен. При этом рынку требуется более высокая доходность. А Минфин этому противится, что и видно по падению объемов привлеченных средств.

Стоит напомнить, что во вторник Министерство финансов выставило на аукцион гривневые ОВГЗ сроком обращения 84, 371 и 875 дней.

Тем временем, есть оптимистичные прогнозы украинского офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest о планировании до конца 2022 года привлечь примерно 2,2 млрд долларов в экономику страны с помощью новых инвестиционных проектов.

Шевчишин озвучил прогноз по курсу: так, под влиянием НБУ и ситуативного снижения спроса, доллар будет стоить 28,1 гривен, при этом валюта вряд ли преодолеет уровень 28 гривен за доллар.

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