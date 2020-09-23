Популярна телеведуча Настя Івлеєва вразила шанувальників зухвалою красою
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото в незвичайній сукні. Івлеєва була одягнена в різнокольорову сукню-комбінезон з прозорими вставками. Її волосся було укладене таким чином, що багато хто не впізнав на фото кумира.
Настя позувала стоячи і на підлозі в спокусливих позах. Вона засвітила свої стрункі ніжки, звівши з розуму шанувальників.
Варто відзначити, що за півдня фото красуні зібрали до 220 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Не схожа на себе", "такий балдеж, скрізь різна", "на Дорофєєву схожа", "Настюх, ти заарештована за перевищення краси", "схоже на якусь обкладинку з 90-х групи HIFI", "коли там на обкладинку Vouge?", "Кішечка", "мені одній здається що на Бузову схожа?", "Я подумала що це Бузова», «Дика левиця», - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Настя Івлеєва поділилася незвичайною фотографією в образі заарештованої. Зірка була одягнена у футболку з принтом оголеного тіла. Зверху вона накинула чорний хутряний жакет. Настя зухвало дивилася в камеру, позуючи біля ростової лінійки.
Нагадаємо, що Івлеєва приголомшила божевільними танцями у відрядженні, відео: "поступово перетворюється в Елджея".
Як повідомляла Politeka, Івлеєва з "Орла і Решки" вразила жарким видом на четвереньках в ультра-міні.
Також Politeka писала, що Івлеєва з " Орла і Решки» в легкій сукні здивувала змінами в зовнішності, яскраві фото.